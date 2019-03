Der Neuberger Michael Wagner gründete im Sommer 2018 das Team „Running High“. Aktuell sind acht Männer und vier Frauen im Team vertreten. „Es sind wirklich nur Sportler dabei, die regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen. Wir zählen zu einem der stärksten Laufteams im Burgenland“, so Wagner.

„Wir pushen uns alle gegenseitig“

Die vier Frauen – Corinna Neubauer, Doris Knor, Verena Gossy und Anna Semmler – agieren auf einem hohen Niveau. Bei den Männern stehen neben Wagner auch Rainer Stangl und Rudi Fabsits diesem Anspruch nicht nach.

Wagner Machen bei den Bewerben auch stets Werbung für ihren Verein: Michael Wagner, Christoph Kovacs, Doris Knor, Rudi Fabsits und Rainer Stangl (v.l.).

„Wir pushen uns, so oft es geht gegenseitig und fahren gemeinsam zu Wettkämpfen.“ Der letzte große Team-Erfolg gelang vorige Woche beim Schlosspark-Lauf in Laxenburg. Corina Neubauer gewann den Cup bei den Damen, Michael Wagner wurde bei den Herren Zweiter, gefolgt von Rainer Stangl. Der nächste große Lauf findet für das Team am Wochenende in Graz beim Halbmarathon statt, am 7. April folgt dann der Vienna City Marathon, am 28. April der Marathon in Kärnten und dann folgen noch der Zöbern-Berglauf, Wachau- und im Oktober der Mallorca-Marathon. „Dazwischen werden wir immer kleinere Läufe absolvieren.“