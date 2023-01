Nachwuchsfußball Keine Atempause für die südburgenländische Jugend

Lesezeit: 2 Min BR BVZ Redaktion

Zwei Tage Vollgas-Fußball. Der SV Kirchfidisch und die Nachwuchsabteilung von der SpG KiKoBa mit „Chef“ Georg Posch laden zum Hallen-Spektakel in den Güssinger Aktivpark. Foto: Bauer

F ür die südburgenländischen Jung-Kicker geht es an zwei Tagen beim großen Nachwuchs-Turnier des SV Kirchfidisch weiter. Dabei wird schon am heutigen Donnerstag und am morgigen Feiertag im Güssinger Aktivpark um Pokale gekämpft.