Michael Wagner muss seine Karriere beenden

„Meine Begeisterung für den Laufsport begann 2005 in Güssing. Dort lief ich meinen ersten Marathon“, erzählt Michael Wagner. In den Jahren wurde er über die Distanzen von 3.000 Meter eben bis zum Marathon über 42,195 Kilometer burgenländischer Landesmeister.

Zu seinen größten Erfolgen zählen neben den Landesmeistertiteln die Qualifikation für die 100 Kilometer-Weltmeisterschaft 2014 in Doha/Qatar. „Dort wurde ich zweitbester Österreicher und landete auf Platz 68 von 380 Startern.“

Er wurde zweimal zum Leichtathleten des Jahres im Burgenland nominiert und absolvierte 2015 einen Lauf von Großpetersdorf nach Mariazell über 147 Kilometer in 17,31 Stunden für den guten Zweck.

2016 umrundete er den Neusiedler See über 127 Kilometer in elf Stunden, 2017 lief er von Podersdorf nach Burg für den guten Zweck in 10,30 Stunden.

„Ganz werde ich auch noch nicht damit aufhören. Ich möchte schon noch Läufe absolvieren, aber ohne auf die Zeit zu schauen“, so Wagner über seine sportliche Zukunft. Sein Dank gilt abschließend allen Unterstützern, die ihn die letzten Jahre bei seinen Unternehmen begleitet haben.