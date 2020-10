Die Tage beim SV Güssing bleiben spannend. Zum einen lief es sportlich in den letzten Wochen nicht zwingend positiv, reagierte man nach dem 0:1 gegen Horitschon vor knapp drei Wochen und trennte sich einvernehmlich von Ex-Trainer Jochen Keglovits.

Bauer Antritt. Am Montag trainierte Tihamer Lukacs erstmals den GSV.

Unter Interims-Trainer Didi Schabhüttl gab es dann in Deutschkreutz ein bitteres 4:5, ehe in weiterer Folge mit dem ehemaligen Eberauer Burgenlandliga-Meister von 2016 und Ex-Stegersbach-Cheftrainer Tihamer Lukacs ein neuer Coach gefunden wurde. Dieser hätte in der Doppelrunde, die dem GSV Spiele gegen Oberwart und Oberpetersdorf gebracht hätten, seine Premiere gefeiert. Dazu kam es aufgrund der Saison-Unterbrechung nicht mehr. Und trotz der sportlich schwierigen Phase wollte der GSV die Hinrunde unter „normalen“ Umständen drüberbringen.

„Wir hätten es sehr gerne beendet“, sagte der Sportliche Leiter Johannes Jandrisevits, wobei auch Obmann Hannes Winkelbauer ähnliche Worte gegenüber der BVZ tätigte. Dennoch „respektiere man die Entscheidung zu 100 Prozent“, so Jandrisevits weiter, dessen ehemalige Teamkollegen weiter im Trainingsbetrieb stehen. Es soll ein erstes Zusammenfinden mit dem neuen Chef sein. „Tihamer kann nun ohne Druck die Mannschaft kennenlernen und dazu auch versuchen, sein System zu vermitteln“, sagte der Ex-GSV-Kapitän.