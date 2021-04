Der Ollersdorfer Daniel Strobl startete bei den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Mooskirchen für das steirische Team „Running Team Lannach“.

Dabei platzierte er sich im Mittelfeld und erreichte mit 35:35 Minuten persönliche Bestzeit. In der Teamwertung gab es die Silbermedaille, in der Staatsmeisterschaftwertung erzielte er Rang vier. Er plant nun im Mai bei einem Einladungsrennen auf der neugebauten S7 einen Halbmarathon.

Als Veranstalter ist Daniel Strobl nebenbei auch noch für den 24-Stundenlauf in Bad Blumau (3. Juli) und dem Race Across Burgenland am 28. August zuständig.