Südburgenländische OL-Sportler erzielten 20 Medaillen bei Heimevent

Die Region Güssing und Jennersdorf entwickelten sich mit drei Wettkämpfen und nationalen Meisterschaften für alle Jugend- und Seniorenklassen zum Zentrum des rot-weiß-roten Orientierungslaufsports. Am ersten Tag fanden in Neusiedl bei Güssing die Meisterschaften im Nacht-Orientierungslauf statt, als zweiter Wettkampf wartete die sehr anspruchsvolle Langstreckenmeisterschaft am Schlösslberg bei Mogersdorf. Den Abschluss bildete die Sprintmeisterschaft in den Gassen der Altstadt unterhalb der Burg Güssing – viele tolle Leistungen inklusive.

Statistik; Burgenländische Medaillengewinner; Nachtmeisterschaft Neusiedl bei Güssing; H20 Elite: 3. Simon Tobler (HSV Pinkafeld); H65: 3. Rudolf Hochwarter (HSV Pinkafeld); H75: 3. Willi Grabenhofer (LZ Omaha); D18 Elite: 3. Maria Varga (LZ Omaha); D16 Elite: 1. Eva Friedl (HSV Pinkafeld); D40: 1. Michaela Oswald (HSV Pinkafeld); … 3. Silke Kogelmann (SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn).

Langstreckenmeisterschaft Schlösslberg/Mogersdorf; H20 Elite: 1. Lukas Wieser (HSV Pinkafeld); D16 Elite: 1. Eva Friedl (HSV Pinkafeld); D40: 3. Silke Kogelmann (SKV OLG Deutsch Kaltenbrunn); D60: 1. Angelika Oswald; … 3. Veronika Naskau (beide HSV Pinkafeld); D65: 2. Luise Owald (HSV Pinkafeld).

Sprintmeisterschaft Stadt Güssing; H20 Elite: 1. Simon Tobler (HSV Pinkafeld); H80: 3. Paul Ziermann (HSV Pinkafeld); D16 Elite: 1. Eva Friedl (HSV Pinkafeld); D40: 3. Michaela Oswald (HSV Pinkafeld); D60: 1. Helene Strobl (HSV); 2. Christa Lassl (LZ Omaha); D65: 3. Luise Oswald (HSV Pinkafeld).