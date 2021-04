Blackbirds weiter, Entscheidungsspiel in Mattersburg .

Auch im zweiten Spiel der Viertelfinalserie in der Zweiten Liga waren die Basketballer aus Güssing-Jennersdorf überragend und gewannen mit 103:84 in der Ferne. Sebastian Koch steuerte 30 Punkte bei. Im Burgenland-Derby zwischen den Dragonz und den Rocks steht es nach dem Rocks-Ausgleich 1:1 in der Best-of-three-Serie, am Ostermontag folgt die Entscheidung in Mattersburg.