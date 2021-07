Es war die letzte Meisterschaft auf der Bahn im Fery Dusika Stadion, ehe es zu einer reinen Sportarena ohne Radrennbahn umgebaut wird. Umso mehr freute sich Verena Eberhardt aus St. Martin/Wart über ihre Erfolge am Dienstag in Wien. Sie gewann alle Disziplinen und somit die Gesamtwertung im Omnium.

„Kurven auf der Bahn sind schon heftig“

„Ich war eigentlich ziemlich konkurrenzlos und tat mir nicht schwer, zu gewinnen“, so die Südburgenländerin. Sie meinte weiters: „Ich bin zum Schluss sogar zwei Solorunden im Punkterennen rausgefahren. Cool, wir gehen so in die Geschichtsbücher ein. Fünf Titel bei den letzten Staatsmeisterschaften freuen mich sehr.“

Auch RSC ARBÖ -Südburgenland-Obmann Ernst Imrek saß nach zwei Jahren Auszeit wieder auf dem Sattel, er landete auf dem vierten Platz. „Die Kurven auf der Bahn sind schon heftig. Großer Respekt und Anerkennung an jeden unserer Sportler, der auf der Holzbahn im Kreis fährt. Man sieht hier, wie schnell und steil die ganze Geschichte ist.“ Seine Tochter Tatjana Imrek erzielte bei den Damen jeweils den sechsten Platz. Fabian Gruber nahm die 1000 Meter der Amateure in Angriff. „Er musste gemeinsam mit den U23-Amateuren fahren, eigentlich ein Wahnsinn von den Startern her.“

Gestern, Mittwoch, nach Redaktionsschluss, fanden die weiteren Bewerbe (Omnium Elite und Amateure) statt. Von südlicher Seite war Tatjana Imrek im Sprint am Start.

Verena Eberhardt flog hingegen bereits nach St. Petersburg, wo der Nations Cup stattfindet. „Die fünf Medaillen geben mir sehr viel Selbstbewusstsein. Ich bin in Form.“ Am Freitag startet sie im Ausscheidungsrennen, am Samstag beim Omnium.