Nico Marakovits: „Widme meinen Sieg Josef Muik“

Bei der Österreichischen Meisterschaft der U12 bis U18 in St. Veit an der Glan startete Nico Marakovits aus Deutsch Tschantschendorf voll durch und holte sich erstmals den Titel. Der Südburgenländer ist Stammspieler des Schachklubs Fürstenfeld in der Oststeiermark und verfiel schon mit neun Jahren dem Spiel der Könige.

Marakovits hat seinen Lehrmeister im Hinterkopf

Es war ein stark besetztes Feld mit einem noch stärkeren Marakovits, der vor allem dank seines risikoreichen Spieles erstmals den Titel einstreichen konnte. Ein besonderer Erfolg, der nicht von ungefähr kommt. Der ehemalige Obmann des Güssinger Schachklubs, Josef Muik senior, der 2021 unerwartet verstarb, war der sportliche Ziehvater Marakovits‘ und brachte diesen schon im jungen Alter zum Schach. Das vergaß der heute 15-Jährige nie. „Ich widme meinen Sieg meinem Lehrmeister Josef Muik.“

Qualifikation für die EM und Weltmeisterschaft

Zurück in die Zukunft: Mit dem Sieg in der Tasche schaffte er auch die Qualifikation für die Teilnahme an der Europameisterschaft in der Türkei und Weltmeisterschaft in Rumänien. Sein nächstes großes Turnier ist dabei die Blitz- und Schnellschach-WM auf Rhodos vom 30. April bis 4. Mai.