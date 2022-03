Julia Dujmovits am Stockerl vorbei

Ganz knapp verpasste Teamkollegin Daniela Ulbig dieses mit Platz vier, Julia Dujmovitss landete unmittelbar vor Claudia Riegler auf Platz acht, Sabine Schöffmann wurde Elfte.

Im Team musste sich Dujmovits mit ihrem Partner Arvid Auner im Viertelfinale den Italienern Marc Hofer und Lucia Dalmasso um 0,11 Sekunden geschlagen geben. So wurde es Platz fünf. Das rot-goldene Aushängeschild durfte dann jedoch über den Sieg ihrer Teamkollegen Benjamin Karl/Daniela Ulbing mitfreuen, die den Mixed-Team-Parallelslalom vor Edwin Coratti und Nadya Ochner (Italien) gewannen.

Nun starten die ÖSV-Racer mit einer Dreifachführung im Teamweltcup in den letzten Saisonbewerb am Sonntag in Berchtesgaden. Alex Payer und Sabine Schöffmann (200 Punkte) führen die Disziplinenwertung vor Arvid Auner und Julia Dujmovits (190), sowie Benjamin Karl und Daniela Ulbing (155) an. Dujmovits will aber auch im Einzel einen guten Abschluss.