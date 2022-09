Dujmovits beendet Karriere mit Stolz auf das Geschaffte

Werbung

In der vergangenen Woche endete eine der eindrucksvollsten Laufbahnen der burgenländischen Sport-Geschichte: Die 35-jährige Sulzerin Julia Dujmovits, ihres Zeichens Snowboard-Olympiasiegerin im Parallel-Slalom von Sotschi 2014, gab ihr Karriere-Ende bekannt.

Der Hintergrund ist ein extrem erfreulicher, denn gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Geoffrey Camus erwartet sie zu Beginn des nächsten Jahres ihr erstes Kind.

Foto: Daniel Fenz

„Es war für mich eine sehr spannende Reise und ich bin sehr stolz darauf, was ich in meiner Karriere erreicht und erlebt habe“, so ihre Rückschau, um anzufügen: „Mein Traum von Olympia-Gold ging in Erfüllung.“

Schon 2018 und nach den Spielen in Pyeongchang legte sie ihre erste schöpferische Pause ein, die sie nach zwei Jahren wieder auflöste und zurück in den Weltcup kehrte. Mit dem großen Ziel Peking 2022, wo sie im Parallel-Riesentorlauf mit Platz sechs knapp an einer weiteren Medaille vorbeischrammte.

„Es geht eine außergewöhnliche und beeindruckende Karriere einer absoluten Ausnahmeathletin zu Ende. Ich wünsche Julia und ihrer Familie für die Zukunft alles Gute“, sagte Sport-Landesrat Heinrich Dorner, der sich als einer von vielen Gratulanten einstellte. Viel Glück für die Zukunft, liebe „Gold-Julia“!