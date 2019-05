Die letzten Tage verbrachte der Südburgenländer am Kitzsteinhorn-Gletscher. Er war vom Gebiet sehr angetan: „Coole Bedingungen, es war sehr winterlich. Mir hat es hier gut gefallen“, resümierte Sebastian Jud. Im Vordergrund standen dabei Tests mit neuem Material, „ich habe sowohl Bretter als auch Bindungen probiert und bin draufgekommen, dass ich doch auch noch schneller und besser sein kann.“

Die Vorbereitung auf die kommende Saison ist für ihn voll angelaufen. Heute, Mittwoch, ist er bereits wieder zurück in der Heimat, um Trockentraining durchzuführen. „Ich werde zurzeit allgemein an meiner Kondition arbeiten, wobei ich über den Winter viel an Kraft und Muskelmasse erhalten habe. Also eine gute Ausgangsbasis für das kommende Konditionstraining.“

Am Montag stand auch noch ein Werbetermin in Kufstein auf dem Programm. „Wir bekamen von der Firma Under Armour die Sommerkleidung überreicht. Sie sponsern den Österreichischen Skiverband schon seit Jahren mit ihrem Gewand.“ Jud ist somit auch optisch gerüstet. Läuft alles weiter nach Plan, steht einer optimalen Vorbereitungen auf die ersten Rennen im Winter nichts im Wege.