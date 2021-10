Sebastian Jud ist zuversichtlich

Der September verlief für den Mühlgrabener noch nicht ganz nach Wunsch. Probleme mit einem Zahn sowie eine Verkühlung zwangen ihn, sein Training etwas einzustellen.

Schnell fand der Sympathikus aber wieder zurück und schon in den letzten beiden Wochen standen die ersten Trainings auf Schnee an. So wurde am Stilfser Joch und im Pitztal trainiert. „Sehr intensive, aber auch coole Tage auf Schnee“, sagte er. Es geht also bergauf, wobei der Fokus klar auf die ersten Weltcup-Rennen Ende November in China geht.