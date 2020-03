Die Sierra Nevada. Da war doch was? Richtig, im Ski-Weltmeisterschafts-Ort von 1996 geht es für Sebastian Jud demnächst um Weltcup-Punkte. Das nicht wirklich positive Europacup-Wochenende in Grasgehren (Deutschland), wo er als drittbester Österreicher Platz 12 belegte, war dabei schon abgehakt. Zuletzt war er nämlich mit seinen ÖSV-Kollegen auf der Reiteralm unterwegs. Dort feilte er an der Feinabstimmung für den Weltcup-Bewerb in Spanien.

Materialtests standen auf der Jud-Agenda

„Allgemein fühle ich mich sehr gut. Ich konnte in der Vorwoche noch einige Setups beim Material ausprobieren. Außerdem habe ich mir neue Schuhe zugelegt. Mal sehen, wie sich das auf das Gesamtpaket auswirkt“, schmunzelte der Mühlgrabener. Er war aber nicht der Einzige, der vieles versuchte, denn auch seine Kollegen werden mit neuem Setup starten. Auch die Bedingungen sind nicht wirklich gewöhnlich, ist es wohl sehr warm und frühlingshaft. Am Freitag steht dann die Quali an, am Samstag steigen die Rennen. Das Ziel? „Die Top-15 wären super. Mehr kann ich aktuell noch nicht dazu sagen.“ Wichtig wäre ein gutes Resultat allemal: Eine Woche später steigt das Weltcup-Finale in der Schweiz, wo nur die besten 30 (derzeit steht Jud auf Rang 27) nach Weltcuppunkten starten dürfen.