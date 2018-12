Sebastian Jud bestritt zu Beginn der neuen Saison zwei FIS-Rennen in Isola (Frankreich). Dabei hatten der Südburgenländer und die anderen Starter aufgrund des Schneefalls eingeschränkte Sicht. In der Qualifikation schaffte er es trotz eines Fehlers noch auf Platz 15. Bei den Finalläufen zog er bis in das große Finale ein.

Sebastian Jud kam zwar in einer Steilkurve in Turbulenzen, rettete sich dennoch, blieb im Kurs und belegte Platz zwei. Nach dieser Moralinjektion hatte er sich für das zweite Rennen noch mehr erwartet, letztlich sollte er aber großes Glück haben. Dabei bewältigte der Sportler die Qualifikation noch ohne große Probleme und absolvierte die Finalläufe mit Bravour. Im abschließenden Finallauf stürzte er aber.

„Nach einem Crash belegte ich trotzdem noch Rang drei, es ist mir Gott sei Dank nichts passiert, ich kam heil im Ziel an“, freute sich Sebastian Jud. Pause gibt es für ihn keine, direkt nach dem Rennen ging es in Richtung Cervina (Italien) weiter. Dort startet für ihn morgen, Donnerstag, die Qualifikation für die Weltcuprennen am Freitag und Samstag.