Rene Pflügler folgt auf Manfred Lakovits

Manfred Lakovits und der SV Eberau? Eine einmalige Erfolgsgeschichte! Im November wären es 30 Jahre unter der Ägide Lakovits‘ gewesen, wobei die vergangene Woche einen Wechsel brachte.

30 Jahre voller Erfolge. Manfred Lakovits rückt etwas ins zweite Glied. Foto: BVZ

Aufgrund von Corona schob man seine Generalversammlung schon etwas länger vor sich her, ehe nun die Zeit reif für einen Wechsel war. So übernahm der bisherige Schriftführer, Medienmanager und Pressesprecher Rene Pflügler die Agenden als neuer Obmann und eine Ära, die unzählige Meistertitel, Geschichten, Siege, aber auch Niederlagen mit sich zog, endete.

Einfach war es für Pflügler nicht, sich dieses Amtes anzunehmen. Die Fußstapfen seines Vorgängers sind riesig, der SV Eberau bewegt die Menschen in und viel mehr rund um die Gemeinde ungemein. Bei kaum einem Verein im Landessüden ist der Zuschaueranteil beständig so hoch und jeder sportliche Rückschlag wird in der jeweiligen Woche doppelt und dreifach diskutiert.

„Ich habe lange überlegt, auch weil ich weiß, was es heißt, diesem Verein als Obmann vorzustehen“, erklärte das Neo-Oberhaupt Pflügler am Montag und schoss nach: „Irgendwann war aber klar, dass ich sehr viel Unterstützung erfahren werde. Das zeigt auch, wie wichtig der Verein für die Region ist.“

So gab es einige Bedingungen seitens Pflüglers, dem eines ganz besonders wichtig war: „Das mich der ‚Lako‘ weiter unterstützt.“ Gesagt, getan, denn natürlich ist ein SV Eberau gänzlich ohne Manfred Lakovits nicht möglich. Aber nicht nur das Ex-Oberhaupt, auch die Sportliche Leitung steht auf breiten Beinen und auch der Nachwuchs oder die Finanzebene sind auf mehreren Schultern verteilt.

„Es war keine leichte Entscheidung“, so Pflügler, der nachschoss: „Aber unser Team ist groß und dazu machen einige weiter und viele Junge kamen neu hinzu. So wünsche ich mir, dass die Leute selbständig arbeiten.“ Nachsatz: „Wichtig war mir auch, dass ich es mir einmal ein Jahr anschauen kann und wir dann weiterschauen.“ Alles für den SV Eberau eben.