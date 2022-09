Eine Liebe ohne Ablaufdatum: Christoph Herics geht im Guten

Werbung

Und es zeichnete sich dann ab: Der SV Güssing, der gegen Schattendorf nach knapp 50 Minuten nur noch zu zehnt war, brachte das 1:1 nicht über die Zeit. Schon knapp vor dem dann entscheidenden 1:2 hatten die Gäste die große Chance auf die Führung, fanden dann aber in GSV-Goalie Nico Graf ihren Meister. Die Freude währte nur kurz, denn Patrick Derdak machte im Stile eines Klasse-Stürmers dann doch noch das Siegtor für den Aufsteiger.

„Da zeigte sich seine individuelle Klasse“, erklärte Güssing-Trainer Christoph Herics. Ein Gegentreffer mit weitreichenden Folgen. Nicht nur tabellarisch, wo die Güssinger weiter Schlusslicht bleiben, sondern auch auf sportlicher Ebene. Für Herics selbst war es ein kleines „Endspiel“, was er zwar nicht ganz so offensiv verkündete, es aber zumindest in seinem Hinterkopf immer präsent blieb.

Noch am Sonntag traf er sich mit Obmann Hannes Winkelbauer und teilte diesem seine Entscheidung mit. „Wir haben viel versucht und es war auch nie katastrophal, aber die Mannschaft braucht diesen neuen Impuls. Man hat etwa in Oberwart gesehen, wie schnell es sich nach einem Trainerwechsel auch drehen kann. Die letzten Wochen waren wahnsinnig intensiv, jetzt trete ich einen Schritt zur Seite.“

Nachsatz: „Ich habe mich schon ein wenig in den Verein und dessen Idee verliebt. So würde ich sehr gerne bei diesem Projekt, an dem ich nun schon seit drei Jahren mitwirke, dabeibleiben.“ Von Vereinsseite wird das auch genau so passieren, denn Oberhaupt Winkelbauer hätte trotz der sportlich mageren Ausbeute gerne weitergemacht. Weil er Herics nicht nur als Trainer, sondern auch als Mensch schätzt.

„Ich halte sehr viel von Christoph und alleine unser 10. Platz im Vorjahr war eine der besten GSV-Platzierungen der letzten Spielzeiten. So schnell gebe ich ihn nicht auf“, meinte Winkelbauer, fügte aber auch an: „Die Situation ist aber so, wie sie ist. Wir haben sehr vieles versucht und ich verstehe ihn auch, dass das auf einigen Ebenen zehrt, wenn es nicht läuft.“

So einigte man sich darauf, die letzten fünf Hinrundenspiele in einer anderen Besetzung abzuschließen. Wie es dann etwa zur Winterpause sei, müsse man abwarten. Vorübergehend fängt der GSV den Herics-Abgang intern auf, denn Jakob Burits wird die Cheftrainer-Agenden leiten. „Der ist im Verein extrem beliebt, sehr zuverlässig und alle schätzen ihn sehr“, so Winkelbauer.

Burits kann dabei auf einige Expertisen bauen, denn Michael Ditzer, Martin Kroboth, Rainer Weber, Manfred Skerlak, Manuel Radakovits und der Obmann selbst unterstützen ihn.