Hannes Winkelbauer: Stimmungslage „super, super“

Immer drauf. Der SV Güssing ist nach zuletzt drei Siegen in Serie schwer in Fahrt. Dabei agieren David Sauhammel (r.) und Fabian Huber (l.) aggressiv und immer an sich glaubend. Nur die schweren Verletzungen von Tobias Kossits und Max Mayer trüben das aktuell sehr positive Stimmungsbild.

Foto: Patrick Bauer