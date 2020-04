Den Namen Antoni kennt man in und um Güssing sehr gut. Robert Antoni ist als BORG-Direktor fast schon eine Institution, war lange im und für den GSV-Nachwuchs federführend und zudem auch als Burgenlandliga-Trainer der Kampfmannschaft aktiv. Viele aktuelle GSV-Kicker durchliefen die Schule des Förderers der spätereren Sulzer Snowboard-Olympiasiegerin Julia Dujmovits. Den aktuellen Weg des Sportvereins, der vorsieht quasi nur auf den eigenen Unterbau zu setzen, bestimmte er (vor-)entscheidend mit.

„Ich lerne schon seit jeher ziemlich leicht“

Einer der von diesem „Weg“ profitiert ist Sohn Moritz. Als umtriebiger defensiver Mittelfeldspieler ist er seit knapp vier Jahre kaum mehr wegzudenken und auch beim 2. Liga-Meistertitel in der Saison 2018/19 war der 19-Jährige entscheidend beteiligt. Auch eine Leistungsstufe höher steht er seinen Mann und zeigt dort das, was ihn trotz seines jungen Alters auszeichnet: Ehrgeiz, Laufstärke und Willen. Nicht nur fußballerisch braucht er diese Attribute unbedingt, auch in seinem Alltag sind das prägende Begriffe: „Mo“ studiert nämlich seit mittlerweile einem Semester Medizin an der Uni in Krems. Umfangreich bleibt beim Aufwand dabei nur ein Hilfsausdruck. Für den jungen Antoni kein wirkliches Problem: „Ich lerne schon seit jeher ziemlich leicht und gut, was sicher kein Nachteil ist.“

Der Bildungsweg war bei den Genen vorgezeichnet, denn nach Volks- und Hauptschule ging es ins BORG Güssing und während viele seiner Altersgenossen an der schwierigen Berufswahl zu knabbern hatten, war das für ihn nie ein Thema. „Ich wusste recht früh, dass ich einmal Medizin studieren will, auch weil ich Menschen sehr gerne helfe. Dazu habe ich nicht nur beim Kicken die nötige Ausdauer und eigentlich wollte ich auch immer etwas machen, was nicht jeder tut und auch nicht jeder kann.“

Der Studiumsstart verlief mehr als nur vielversprechend, die Option im niederösterreichischen Krems gefällt ihm. „Bis dato läuft es richtig gut, wobei die umfangreichen und interessanten Module wie etwa Anatomie jetzt erst kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die kommende Zeit.“

Überschwängliches Lob von höchster GSV-Stelle

Die hat es nicht nur aufgrund der derzeitigen Corona-Krise in sich. Der Fußball ruht und Heimtraining steht auf dem Programm. Viel Zeit fürs Lernen, auch wenn es in die andere Richtung ausschlagen könnte. „Grundsätzlich wollte ich mich für den außerordentlichen Zivildienst melden, was aber aufgrund des weitergehenden Studiums nicht geht. Vielleicht kommt aber von der Regierung noch, dass Medizinstudenten eventuell speziell eingesetzt werden. Noch heißt es für mich, zuhause bleiben“, schmunzelte er, der nach hoffentlich raschem Ende der Corona-Krise weiter viel Durchhaltevermögen braucht. Krems ist nicht um die Ecke und so ist Improvisation gefragt: „Mit dem Training ist es teils schon stressig, aber auch machbar. Unter der Woche trainiere ich in Krems bei der Uni-Mannschaft mit und zum Teil auch individuell, freitags dann ganz normal in Güssing. Man muss aber auch sagen, dass ich in den Ferien immer zuhause bin und es Wochen gibt, wo wir nicht jeden Tag Uni haben.“

Beim GSV wird er nicht nur aufgrund seines wiffen Wesens und starken Charakters wertgeschätzt. Auch fußballerisch hat er es drauf. So sagt etwa sein jetziger Obmann und früherer Trainer Hannes Winkelbauer über ihn: „Moritz ist im privaten Leben extrem intelligent und so ist er auch als Spieler. Er konzentriert sich auf das, was er kann und ist zu 100 Prozent verlässlich, hat ein sicheres Passspiel und viel Ruhe am Ball. Als er aus der U16 in die Reserve kam, hätten wir nicht erwartet, dass es für ihn so schnell in die Kampfmannschaft geht. Das hat er sich aber mit seiner tollen Einstellung verdient.“

Ein Lob von höchster Stelle. Das tut gut, vor allem in Zeiten, wo der Fußball aufgrund der Gesundheit im Hintergrund steht. Zeit also, sich mit dem menschlichen Körper zu befassen. Das genaue Berufsziel ließ er derweil offen, auch wenn ihn die „Orthopädie“ derzeit reizen würde. „Das kann sich während des Studiums aber noch ändern“, sagt er, bescheiden wie er ist.