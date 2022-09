Wenn Steine zu Bergen werden

Werbung

Es ist nichts geschafft oder auch nur erreicht, aber dennoch ist festzuhalten: Der SV Güssing lebt! Nach dem 1:0 über den ASK Kohfidisch, wo Roman Rasser und Kollegen vor allem kämpferisch alles in die Waagschale warfen, schaffte die Elf von Christoph Herics den ersten Saisonsieg.

Dieser war dringend notwendig, denn nach eigentlich passablem Start gegen den SV Oberwart (1:1), verlor man zuletzt viermal in Folge und musste dabei auch zwei Schlappen (0:5 gegen Deutschkreutz, 0:6 in Andau) über sich ergehen lassen.

So bot Trainer Christoph Herics gar schon seinen Rücktritt an, was die Vereinsführung rund um Obmann Hannes Winkelbauer vehement ablehnte. „Dieses Vertrauen zu spüren, tat schon richtig gut“, so der Coach dazu, der anfügte: „Wir haben so vieles versucht und probiert und das war nun der erste kleine Schritt.“

Kriselnde Top-Mannschaften wie Manchester United oder auch andere und wie diese mit Krisensituationen umgehen dienten als Vorbild. Es folgten viele Gespräche innerhalb des Teams, aber auch Auge um Auge, ehe nun die Befreiung kam. „Egal ob von der Familie oder auch vom Verein, ich habe da zuletzt sehr viel Rückhalt erfahren und ohne den geht es auch nicht“, sagte Herics, der anfügte: „Es war ein kleines Rädchen, das den festgefahrenen Karren aber endlich wieder einmal bewegte.“

Der ganze Samstag sollte eine GSV-Erfolgsgeschichte werden, denn erst siegte die Reserve, die feierte, während die Erste noch beim Aufwärmen war und dadurch auch weitere Motivation erhielt. „Das darf man nicht unterschätzen“, so Obmann Hannes Winkelbauer, der nachschoss: „Das ist für den Teamgeist wichtig.“

Einfacher wird die kommende Aufgabe nicht, denn es geht zum Tabellenführer aus Parndorf, der gemeinsam mit Oberwart vorab schon immer als großer Titelanwärter gehandelt wurde. Druck gibt es für den Außenseiter keinen, denn, so Winkelbauer: „Für den Kopf ist das mit das einfachste Spiel der Saison. Wir haben dort nichts zu verlieren.“

Nicht mitwirken kann wohl Kapitän Michael Kulovits, der sich zuletzt verletzte.