Erfolg für Güssinger Szerencsits in Slowenien

Mit einem sportlichen Ausrufezeichen beendete der 17-jährige Güssinger Benedikt Szerencsits die vergangene Woche. Bei einem internationalen Turnier auf der Junior-Tour holte sich der junge Mann ohne Satzverlust den Titel. Im Finale gewann er dabei gegen den slowenischen Lokalmatator Vid Mohar glatt mit 6:4 und 6:1. Nicht der einzige rot-goldene Erfolg dieses Turniers, denn die 15-jährige Wulkaprodersdorferin Kim Kühbauer triumphierte bei den Mädchen.

Seit 2022 in toller Form

Der stolze Papa, Martin Szerencsits, war nach dem Auftritt seines Juniors voll des Lobes. „Benedikt hat über das gesamte Turnier sehr gut gespielt“, sagte dieser dazu und ergänzte: „Einzig in der zweiten Runde riss sein Spiel kurzzeitig etwas ab. Letztendlich war er aber insgesamt zu gut für seine Gegner.“ Nicht nur spielerisch, auch taktisch war er seinen Kontrahenten zumindest bei diesem Antreten immer einen Schritt voraus. Dabei ist auch sein Trainer Herbert Rosenkranz ein wichtiger Baustein für den Erfolg. Tennis ist sehr oft auch Kopfsache und diese mentale Komponente hatte er in den letzten Wochen fest im Griff.

„Eigentlich spielt er schon länger hervorragendes Tennis“, meinte Martin Szerencsits und Titelträger Benedikt ergänzte: „Für mich war das ein wichtiger Schritt. Ich freue mich sehr über diesen Titel.“ In den kommenden Wochen wird es nun kaum ruhiger, will Szerencsits weitere Jugend-Turniere spielen, auch um in der Jugend-Rangliste (aktuell Platz 11) möglicherweise noch weiter nach vorne zu kommen. Über kurz oder lang geht es dann sowieso in den Herren-Bereich.

Reif im Kopf

Sein Trainer Herbert Rosenkranz war von der Leistung ebenfalls angetan. „Oft legt er sich noch ein bisschen zu viel Druck auf. Da arbeiten wir hart daran und er wurde im Kopf auch schon viel reifer“, lobte ihn sein Coach. So ist alles angerichtet für eine tolle Karriere, die nun auch immer mehr an Fahrt aufnehmen könnte!