Matthias Ujvary holte sich den Vize-Titel

Der Güssinger Herbert Rosenkranz von der Tennisschule Rosenkranz und sein Team veranstalteten im Aktivpark die Österreichische U18-Meisterschaft. Während sich Matthias Ujvary vom UTC Raika Güssing mit Partner Joel Schwärzler im Doppel den Titel holte, musste er sich im Einzelbewerb dann ausgerechnet Schwärzler geschlagen geben.

Rosenkranz: „Er hatte die Chance auf den Titel“

Über Silber konnte sich der Südburgenländer dann nur bedingt freuen: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass es nicht für den Titel reichte. Man muss dieses Turnier aber einfach abhaken.“

Ujvary begann das Finale nach Plan, konnte jedoch seine Satzbälle nicht verwerten. Obwohl er zwischenzeitlich mit Break führte, verlor er Satz eins mit 7:6 und Satz zwei mit 6:4. Sein Trainer, Veranstalter Herbert Rosenkranz, sagte dazu: „Schon das Match im Halbfinale war nicht leicht für ihn. Matthias startete zudem mit einer Verkühlung, wobei die Corona-Tests alle negativ waren. Er war als Nummer eins im Turnier gesetzt und hatte die Chance auf den Titel, aber auch Joel Schwärzler spielte gut.“

Für den Veranstalter lief das schwer interessante Event klar nach Wunsch. Dafür muss man sich auch bei vielen bedanken: „Ohne finanzielle Unterstützung der Sponsoren wäre es nicht möglich, ein solches Turnier zu organisieren und durchzuführen.“ Neben Ujvary starteten aus dem Südburgenland auch sein Sohn Timo Rosenkranz-König sowie Syl Gaxherri und Benedikt Szerencsits (alle UTC Raika Güssing). „Ich veranstalte diese Turniere vor der Haustüre sozusagen für meine Jungs und bin sehr zufrieden, obwohl mir natürlich ein Staatsmeister Ujvary lieber gewesen wäre.“

Kurze Pause, dann geht es weiter nach Kroatien

Für Matthias Ujvary gibt es nur eine kurze Pause, das nächste Internationale Turnier (Kategorie I), und somit der Start in der Freiluftsaison, findet ab 29. März in Vrsar (Kroatien) statt. „Ich befinde mich aktuell in der Quali, vielleicht rutsche ich durch das gute Ergebnis am Wochenende noch in den Hauptbewerb hinein.“ Für Rosenkranz begannen hingegen bereits die Vorbereitungen fürs nächste Turnier in Güssing: Ab 4. April findet das ITF Rat 5 statt, wobei Ujvary gesetzt ist.