Stegersbach in der Bundesliga als „klarer Außenseiter“

Am Centercourt des TC St. Margarethen kam es am Wochenende zum großen Showdown um den Landesmeistertitel in der +35-Herrenklasse.

Die Stegersbacher Herren mit Mannschaftsführer Alexander Friedl hatten bereits vor dem Endspiel ein klares Ziel: ohne Niederlage die Saison zu beenden und Verfolger St. Margarethen in die Schranken zu weisen.

Bonusspiel für den Erfahrungsschatz

Das gelang ohne große Mühe. Lediglich im letzten Doppel mussten Philipp Kosits und Peter Kloiber in den dritten Satz, wobei dieser dann ebenfalls klar entschieden wurde. So wurde St. Margarethen auf dem eigenen Platz mit 7:0 bezwungen und der Meistertitel gefeiert.

„Wir spielten die komplette Saison sehr gut und haben uns diesen Titel verdient. Wir waren immer überlegen und sind froh und zufrieden, dass wir den Landesmeistertitel eroberten“, resümierte Friedl.

Nun geht es zu den Aufstiegsspielen in die +35-Bundesliga, wo man sich aber eher wenige Chancen ausrechnet. Friedl: „Wir sind der klare Außenseiter. Die meisten Teams haben ein großes Budget. Für unser Team ist es ein Bonusspiel, um Erfahrungen sammeln können.“