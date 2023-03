Volleyball-Nachwuchs: Tolle „Talente-Show“!

Werbung

Die komplette südliche Volleyball-„Elite“ startete bei der U14-Landesmeisterschaft. So waren die Teams der GSV Volleys aus Güssing, Fidas Volleys Jennersdorf, VAMOS Mattersburg sowie Wildvolleys Oberschützen am Start. Die zahlreich anwesenden Besucher feuerten ihre Lieblinge lautstark an und sorgten so für eine tolle Atmosphäre. Am Ende holten sich die Mädchen aus Jennersdorf den ersten Platz. Sie boten eine abgeklärte Leistung und überzeugten mit ihrer Technik und mit Teamgeist. „Die Meisterschaften waren nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern auch eine tolle Möglichkeit für die jungen Spieler, neue Kontakte zu knüpfen und Spaß am Volleyball zu haben“, erklärte Betreuer Robert Antoni. Die Organisatoren zeigten sich zufrieden mit der Veranstaltung. „Insgesamt waren die Meisterschaften für alle Beteiligten ein tolles Erlebnis. Es zeigt, dass der Volleyballsport in der Region sehr beliebt ist. Es gibt auf lokaler Ebene immer wieder tolle Veranstaltungen, bei denen Talente ihr Können zeigen“, so Antoni.

Statistik: Güssing – Jennersdorf 0:2 (5:25, 5:25); Güssing – Mattersburg 2:0 (25:16, 25:12); Jennersdorf – Mattersburg 2:0 (25:5, 25:8), Mattersburg – Oberschützen 2:1 (20:25, 25:20, 16:14); Oberschützen – Jennersdorf 0:2 (6:25, 4:25); Oberschützen – Güssing 0:2 (13:25, 12:25).

Tabelle: 1. Fidas Volleys Jennersdorf; 2. GSV Volleys; 3. Vamos Mattersburg; 4. Wildvolleys Oberschützen.