1. Gebietsliga Damen: Keine Punkte erzielt

Die Damenriege aus Jennersdorf empfing zuletzt im Turnsaal des BORG den VC Hausmannstätten. Und es begann planmäßig für die Gastgeberinnen rund um Trainer Attila Bodzer, denn den ersten Satz sicherte man sich mit 25:22.

Im Zweiten ging es dann hoch her, führten die Gäste schon klar, ehe die Jennersdorferinnen noch einmal herankamen, aber dennoch mit 26:28 den Kürzeren zogen. Es war der Anfang vom Ende aller Punkte-Bemühungen, denn auch wenn es weiter knapp herging, lief man in ein 1:3. Bodzer dazu: „Obwohl wir keine Punkte holten, lieferte unser Team den Fans eine spannende Partie. Zudem kamen alle Spielerinnen auch zum Einsatz. Schon am Samstag geht es zuhause weiter. Da empfängt man den UVC Graz II, die aktuell einen Zähler mehr aufweisen.

Die Güssinger Damen reisten zuletzt ins Unisportzentrum zum VSC Graz. Dabei galt man schon vorab als Favorit, was sich auch am Tabellenbild widerspiegelt. Dennoch dauerte es etwas, ehe Sarah Rosenkranz und Kolleginnen in die Begegnung fanden und Satz eins dann auch für sich entschieden. Auch im zweiten Durchgang schlugen sich die Grazerinnen wacker, holten diesen auch, um in weiterer Folge dann chancenlos zu bleiben. Am Wochenende sind nun beide Teams spielfrei, ehe es für das Einser-Team am 20. November gegen Leader HIB Graz II geht. Das zweite Team trifft auswärts auf Jennersdorf.