Damen haben Aufstieg(e) vor Augen

In der bisherigen Spielzeit waren die Damen aus Güssing nicht zu schlagen. In den 15 Spielen verlor man keine einzige Partie und setzten sich so souverän vor Jennersdorf an die Spitze. Die letzten beiden Spiele mussten wegen terminlicher Probleme jedoch zweimal in der Steiermark beim HIB Volley IV ausgetragen werden. Die Südburgenländerinnen behielten dennoch die Oberhand und holten sich mit sechs Zählern das Punktemaximimum. Nun folgt eine kurze Verschnaufpause, ehe die Spielerinnen in das Aufstiegs-Play-off für die 2. Landesliga starten.

Das zweite junge Team der Fidas beendete den Grunddurchgang mit einem 3:0-Erfolg gegen Gleisdorf. Damit verteidigte man den zweiten Platz hinter Güssing. „Wir freuen uns, dass wir ebenfalls eine Chance auf den Aufstieg in die 2. Landesliga wahrnehmen können“, erklärte der Sportliche Leiter Manfred Forjan dazu.

Die Spielerinnen der GSV Volleys mussten sich bei BSM HIB Liebenau II nach hartem Kampf mit 1:3 geschlagen geben. „Mit unserer Leistung können wir zufrieden sein. Wir waren ersatzgeschwächt“, so das Resümee der Damen. Die Spiele gegen Leibnitz und Weiz konnten wegen Covid nicht stattfinden. Der Grunddurchgang wurde so mit zwei Spielen weniger beendet. Der Platz für das Aufstiegs-Play-off für die 1. Landesliga wurde schon länger fixiert.

14 motivierte Spielerinnen der Fidas Jennersdorf reisten zuletzt nach Wolfsberg, um mit weiteren Punkten wieder heimzukommen. Dieses Vorhaben gelang mit einem knappen 3:2-Erfolg. Die Fidas-Damen hatten aber schwer zu kämpfen und mussten auch über fünf Sätze gehen. Dort behielt man aber vor allem gegen Ende die Nerven und letztendlich war der Sieg auch verdient. So kamen gegen den Tabellennachzügler zwei weitere Punkte hinzu. Auf Platz vier fehlt der Truppe von Trainer Attila Bodzer mittlerweile nur mehr ein Zähler. Am Sonntag folgt nun nach längerer Zeit endlich wieder ein Heimspiel. Die Aufgabe ist keine einfache, trifft man auf den Tabellenzweiten ATSC Klagenfurt II. Vor eigenem Anhang ist aber vieles möglich.