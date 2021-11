Fidas Jennersdorf: Ein Zeichen an die Liga-Konkurrenz

Mit insgesamt 14 Spielerinnen im Gepäck reiste das Team rund um Coach Attila Bodzer zuletzt nach Weiz. Die Ausgangslage war dabei im 2. Bundesliga-Duell recht offen, denn beide Vereine fanden solide in die neue Saison. Leicht favorisiert zeigten sich die Damen der Fidas Jennersdorf dann aber dennoch, denn man wollte sich mit einem Sieg in Richtung oberes Tabellendrittel verabschieden. Das gelang auch, weil man mit hervorragenden Angriffen das Spiel diktierte. Defensiv agierten derweil beide Teams herausragend und die vielen Zuseher sahen so ein teils hochklassiges Match.

Sieg war wichtig für das nächste Heimspiel

Die Bodzer-Truppe setzte sich in drei Sätzen letztendlich klar mit 3:0 durch und hielt so Tuchfühlung zur Spitzengruppe. Bestätigen kann man diesen Eindruck nun beim Heimspiel gegen den aktuell Zweiten aus Hausmannstätten, den man am Samstag, um 18.30 Uhr, im BORG empfängt. Die zweite Mannschaft konnte sich hingegen am Wochenende auswärts in Deutschlandsberg nicht mit Punkten belohnen: Sie musste sich mit 0:3 recht deutlich geschlagen geben.

