GSV-Damen haben weiße Weste behalten

Die Güssinger Spielerinnen von Trainerin Eva Szerencsits gewannen ihr letztes Spiel 2021 mit 3:0 gegen den UVC Graz 4. So geht es mit gutem Gefühl in die wohlverdiente Winterpause. Aufgrund des Lockdowns herrschte zuletzt sowieso sportliche Ruhe, was sich nicht negativ auswirkte.

„Wir meldeten uns in der Meisterschaft erfolgreich zurück“, waren sich die GSV-Damen einig. Das zweite Spiel gegen Union Leibnitz II konnte nicht ausgetragen werden, da es bei Leibnitz Corona-Verdachtsfälle gab. Die restlichen Spiele, die aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden konnten, werden dann am Ende des Grunddurchgangs nachgetragen.