Güssinger Damen sicherten Platz drei ab

Die Güssinger Volleyballdamen bestritten ein intensives und schwer erfolgreiches Wochenende. Die erste Mannschaft setzte sich in der 2. Landesliga Damen auswärts bei HIB Volley III klar mit 3:0 durch und freute sich über drei Punkte. Tags darauf war die Mannschaft von Coach Eva Szerencsits dann gleich wieder im Einsatz. Beim TSV Hartberg III feierte man den zweiten deutlichen 3:0-Erfolg und bleibt als Dritter auf dem Stockerl.

Aber auch das zweite Team zeigte in der 1. Gebietsliga bei ihrer letzten Heimrunde im Grunddurchgang gegen den Zweitplatzierten aus Jennersdorf ihr Können. Sie siegten in einer spannenden Drei-Satz-Partie. Vorschau. Am letzten Spielwochenende steht beiden Mannschaften eine Doppelrunde bevor. Güssing II tritt am Sonntag nochmals die Reise nach Graz an. Die erste Mannschaft spielt am Samstag bei BSM HIB Liebenau II, am Sonntag folgt das Spiel gegen Union Leibnitz I. Schön wäre, wenn die GSV-Damen gleich nochmals nachlegen könnten.