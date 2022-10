Stotternder Volley-Motor in Güssing

Werbung

GSV VOLLEYS I Aktuell steht bei den Damen der ersten Mannschaft erst ein Sieg und drei Niederlagen auf der Habenseite. Die Saison ist zwar noch jung, man hatte sich aber doch etwas mehr erwartet. Auch gegen Graz II gab es zuhause kein Erfolgserlebnis, traten die Steirerinnen die Heimreise mit einem 3:1 im Gepäck an.

Dabei sah es erst sehr vielsprechend aus, denn Satz eins wurde klar mit 25:13 gewonnen. Danach gaben die GSV-Volleys das Geschehen aber aus der Hand und die Durchgänge zwei und drei gingen an die Grazerinnen.

So stand man im vierten Satz schon unter Zugzwang und in einem sehr umkämpften Duell zog man mit 28:30 knapp den Kürzeren. „Sehr, sehr schade, weil wir unseren lautstarken Fans gerne einen Sieg geschenkt hätten“, hieß es seitens der Volleyballerinnen, die jetzt zum Derby gegen die WildVolleys Oberschützen reisen. Dieses findet am Sonntag ab 13 Uhr statt.

GSV VOLLEYS II Das zweite Team spielte indessen auswärts beim VBC Weiz II. Starke Blockleistungen und eindrucksvolle Services waren ausschlaggebend dafür, dass der Sieg an die Güssingerinnen ging und man die Heimreise mit drei Punkten antrat. In der Tabelle führen die Damen rund um Verena Burits und Kolleginnen somit weiter die 2. Landesliga-Tabelle an.