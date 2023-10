Jennersdorferinnen: „Wollen das Gelernte gegen Graz umsetzen“

Der Serienmeister aus Oberösterreich zeigte schon beim Einschlagen im Turnsaal der BORG-Halle in Jennersdorf, dass er zurecht zu den besten Teams Österreichs zählt. Dennoch wollte die Truppe von Headcoach Attila Bodzer die Gäste ärgern. Die ließen dann aber sofort mit Anpfiff des Spiels ihre Muskeln spielen und entschieden den ersten Satz für sich. Danach fanden die vielen jungen Spielerinnen aus Jennersdorf nicht in ihren Rhythmus und mussten auch den zweiten Satz klar abgeben.

Team ist nicht enttäuscht

Im dritten Durchgang gelang es zwar, kurz die Führung zu übernehmen, doch auch hier zogen die Linzerinnen davon und sicherten sich so ihren Platz im Cup-Viertelfinale. „Wir nehmen einige tolle Ballwechsel und Einzelaktionen aus diesem Match mit und wollen das Gelernte bereits gegen Graz umsetzen“, lautete der Tenor der Jennersdorfer Mannschaft.

Das Spiel gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga, UVC Graz 2, findet heute, Donnerstag, um 15 Uhr, vor heimischem Publikum statt. „Wir hoffen natürlich wieder auf zahlreiche Unterstützung in der Halle“, so der Aufruf der Jennersdorferinnen an ihre treuen Fans im Südburgenland.