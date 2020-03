MUSTANGS - BLACKBIRDS 61:86

Mit einer von Anfang an konzentrierten Leistung, spielten sich die Blackbirds in Mistelbach in die nächste Play-off-Phase. Nach der Begegnung sprach Headcoach Daniel Müllner ein dickes Lob an seine Mannschaft aus: „Wir haben über die gesamte Spielzeit super gespielt. Es wurde super verteidigt und immer Gas gegeben.“ Nicht beteiligt am Erfolg war Youngster Mate Horvath, der mit einer Bänderüberdehnung zwei bis drei Wochen ausfallen wird. Da kommt die durch den Sieg erspielte Pause am kommenden Wochenende gerade recht. „Vielleicht hat die Motivation, mal ein freies Wochenende zu haben, geholfen“, lachte Müllner.

„Es war fast wie ein Heimspiel für uns“

Sein überraschendes Comeback gab zudem Stefan Ulreich. „Er hat seine Schuhe aus dem Keller geholt und wollte uns unterstützen“, freute sich der Coach über den Rückkehrer, der zuletzt länger pausierte. Nachdem Marko Moric in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren wird, Mate Horvath kurzfristig ausfiel und auch Kapitän Manuel Jandrasits noch länger passen muss, half Ulreich aus. Der Ex-Knight und Ex-Mattersburger trainierte schon länger bei den Güssingern mit. Ein weiterer großer Faktor waren laut dem Headcoach die zahlreich mitangereisten Fans: „Die Zuschauer waren wieder einmal super. Es war fast wie ein Heimspiel für uns.“ Auch Christoph Astl bedankte sich beim Anhang: „Ein großes Danke an unsere Fans, sie trugen uns zum Sieg.“ Bester Werfer war Sebastian Koch mit 27 Punkten, der seine Hinspiel-Verletzung schnell auskurieren konnte.

Ein freies Wochenende vor Dornbirn-Duell

Während werktags normal trainiert wird, gibt es jetzt am Wochenende ein paar freie Tage. „Wir ändern nicht viel, aber das Wochenende bleibt für die Burschen frei“, fasste Müllner zusammen. Mit Dornbirn wartet dann, vor allem durch die große Entfernung, ein sehr harter Brocken.