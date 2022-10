ASV St. Martin zum Herbstmeistertitel: „Uns wäre das egal“

Ein tolles erstes Halbjahr –egal was noch kommt. Auch wenn St. Martin-Obmann Edwin Janosch etwaige Herbstmeister-Freuden als nicht ganz so wichtig einstufte, spielen David Mayer, Johann Holzmann und Kollegen eine richtig gute Hinrunde. Das zeigte sich auch beim 1:0-Sieg zuletzt in Unterschützen.

Foto: Daniel Fenz