Seit 2007 sorgt Samir Krasniqi mittlerweile schon für Angst und Schrecken in den südburgenländischen Defensivreihen. Dabei folgte der gebürtige Kroate vor 13 Jahren dem Rat eines guten Freundes, der in südlichen Breiten ebenfalls sehr gut bekannt ist: „Stevica Zganec suchte damals für den SC Kemeten einen Stürmer. So startete meine Karriere im Burgenland, die ja eigentlich noch immer andauert“, schmunzelt er, der acht Jahre, und einige davon in der 2. Liga Süd, für den SCK auf Torejagd ging. „Da gab es sehr viele schöne Momente und es waren auch die Jahre meines höchsten Niveaus.“

Zur Saison 2014/15 wollte er dann etwas Neues versuchen. Der USV Neuhaus, damals 2. Klasse Süd B-Verein, verpflichtete ihn und es funkte sofort. „Es war wirklich schön, Teil der Mannschaft zu sein, die 2016 Meister wurde.“ Mit dem USV kickte er dann in der 1. Klasse lange vorne mit, ehe es im vergangenen Sommer wenige Kilometer weiter Richtung St. Martin ging. Die 2. Liga rief erneut. Dieses Mal nur für ein halbes Jahr, denn im Winter kehrte er nach Neuhaus zurück. „Der wichtigste Grund für den Wechsel war der strenge Trainer Sebastjan Vogrincic“, sagt er mit einem Augenzwinkern und meint: „Aber auch wegen meinen alten Mitspielern. Das Herz entschied für den USV. “

Nun wollte er es, nach einer für ihn unbefriedigenden Hinrunde, noch einmal allen beweisen. In St. Martin funktionierte es nämlich nicht ganz nach Wunsch. „Dort endete es nicht unbedingt gut und ich weiß auch nicht, ob ich alles gab“, führt der langjährige Angreifer, der mittlerweile auch andere Offensiv-Positionen bekleidet, aus. Gemeinsam mit seinem guten Freund Edi Lackovic zog es ihn zurück. Neben dem Platz verstehen sie sich gut – auf diesem auch. „Da entstand eine gute Chemie zwischen uns. Deshalb entschied sich Edi auch mitzukommen.“ Über 40.000 (!) Pflichtspielminuten hat der Ausnahmekönner in seinen Beinen. Kommen nach der Corona-Krise noch viele hinzu? Die Antwort des 36-Jährigen: „So lange ich gesundheitlich dazu fähig bin.“