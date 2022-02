Messi spielt ab sofort für Kaltenbrunn

So einiges veränderte sich beim SV Deutsch Kaltenbrunn in den letzten Tagen. Neben den bereits bekannten Abgängen von Patrik Preiner (Kukmirn), Jakob Ifkowitsch (Burgau) und Christian Resetarits (Sankt Martin/Raab), wechselt auch Außenverteidiger Reinhard Hirt in Richtung des 2. Liga-Herbstmeisters aus Rudersdorf.

Zwei Kroaten verstärken die Elf von Jochen Hafner

Im Gegenzug hat sich der SVDK aber auch ordentlich verstärkt. Mit Vedran Vrhovec und Sasa Skvorc (beide Kroatien) sind zwei neue Legionäre am Start. Zusätzlich kommt Thomas Friedl aus Söchau zum Verein und Justin Pummer wird aus dem Nachwuchs hochgezogen. Mit Maythan Al-Musawi hat der Verein einen Iraker angemeldet. Den größten Kracher, zumindest vom Namen her, hat man aber mit Messi Ibrahim gelandet.

„Er heißt wirklich Messi und kann auch richtig gut kicken. Wir konnten das mit seinem Namen anfangs auch nicht glauben, aber es stimmt“, freute sich Co-Trainer Fritz Fuchs über den jungen Syrer.

Bereits seit September war Messi Ibrahim, der in Deutsch Kaltenbrunn-Bergen wohnt, im Training der Kaltenbrunner präsent, jetzt hat man ihn angemeldet und er soll in der Kampfmannschaft zum Einsatz kommen. Doch nicht nur sein Name erregt Aufmerksamkeit, sondern auch das trickreiche Spiel des Syrers begeistert. „Messi ist ein Trickser, aber er muss noch etwas dazulernen. Für uns kann er aber eine richtige Hilfe werden“, ergänzte Fuchs.

Am kommenden Wochenende testen die Deutsch Kaltenbrunner gleich doppelt. Am Samstag geht es am Sankt Gotthardter Kunstrasen in Ungarn im Testspielderby gegen Eltendorf zur Sache. Einen Tag später wird am JUFA Kunstrasen in Fürstenfeld gegen Dobersdorf der Ernstfall geprobt.