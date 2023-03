SV Deutsch Kaltenbrunn: Alles auf dem Prüfstand!

Werbung

Die Zeit der Ausreden ist beim SV Deutsch Kaltenbrunn definitiv vorüber. Konnte man dem 1:1-Remis zum Rückrundenstart in Neuhaus zumindest fußballerisch etwas Positives abgewinnen, war das bei der 0:5-Niederlage gegen St. Martin dann nicht mehr so. Es war die letzte Chance für den ehemaligen 2. Liga-Dauerbrenner, der mittlerweile schon einige Jahre in der 1. Klasse festhängt und quasi jährlich vom Wiederaufstieg träumt, dann aber die nötigen PS nicht auf die Wiese bekommt. Im Herbst kämpfte man mit seiner Konstanz und ließ in den letzten drei Hinrundenspielen eine bessere Ausgangsposition liegen – jetzt wurden Kevin Baumgartner und Kollegen früh die Grenzen aufgezeigt. „Wer solche Ziele, wie wir sie immer formulierten, hat, darf sich nicht so präsentieren“, kritisierte der Sportliche Leiter Hannes Thier und schoss nach: „Das Ergebnis spricht Bände.“ Die erste Halbzeit sei dabei „so was von unglaublich schlecht“ gewesen, ehe man sich dann steigerte, es aber dennoch nicht reichte. „Wir sind für unsere eigenen Ansprüche einfach nicht gut genug – Punkt“, so Thier weiter, der nachschoss: „Mittlerweile muss ich alles infrage stellen. Egal, ob das die Transfers oder andere Entscheidungen sind.“ Beim SC Kemeten - Samstag, 17 Uhr - geht es nun weiter und die Forderung nach einer „Reaktion“ von der Elf von Cheftrainer Stefan Klem wurde nicht nur von Thier selbst geäußert. „Der Spaß ist nun definitiv vorbei, denn es geht auch um einiges an Geld“, meinte der ehemalige Klasse-Kicker und ergänzte dann: „Ich fordere einfach nur, dass wir einfachen Fußball spielen und ohne Angst kicken. Wenn wir uns etwas zutrauen, können wir nämlich gut sein.“ Phasenweise zeigte man das auch, aus SVDK-Sicht nur zu selten.