SVDK: Ein Impuls musste her

In diese Situation hat sich die kickende Zunft selbst gebracht, denn nach einem akzeptablen Herbst, kämpft der SVDK schon länger mit seiner Form. So rückten die hinteren Tabellenregionen zuletzt bedrohlich nahe, auch wenn man es klar aus eigener Kraft schaffen kann. Nach dem 0:3 gegen Unterschützen und vor dem wichtigen Duell in St. Michael trennte man sich nun von Trainer Stefan Klem. Von dessen Arbeit war man sehr angetan, nur waren zwei Punkte aus den bisherigen Rückrundenspielen zu wenig. „Es braucht einen neuen Impuls“, sagte Kapitän Jürgen Hütter. Mit einem neuen Mann stand man in konkreten Gesprächen. Gut möglich, dass der Neo-Chef schon am Samstag auf der SVDK-Bank sitzen wird.

Foto: BVZ, BVZ