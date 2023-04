Ausgerechnet in St. Martin kämpft Neuhaus um die Wende!

Derbyschlager steht an. Der 1. Klasse-Zweite aus St. Martin (l., Simon Jaksic) empfängt am Samstagnachmittag den Nachbarn aus Neuhaus. Die USV-Elf rund um Abwehrchef Florjan Törnar will dabei den ersten Sieg der Rückrunde feiern.

Foto: Bauer, Bauer