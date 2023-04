Spitzenspiel: „Gut“ als Untertreibung!

Werbung

SANKT MARTIN - LOIPERSDORF; SONNTAG, 16.30 UHR. Mit 2:0 gewann St. Martin am letzten Sonntag nicht nur das Nachbarschaftstreffen gegen Neuhaus, sondern profitierte auch vom 2:2-Remis im Verfolgerduell zwischen Loipersdorf und Unterschützen. Ausgerechnet der SCLK gastiert nun am Sonntag beim ASV und will das Spitzenfeld der 1. Klasse Süd wieder zusammenrücken lassen. Da haben die Hausherren aber natürlich etwas dagegen, auch wenn ASV-Obmann Edwin Janosch erklärte: „Die haben eine gute Mannschaft, aber wir spielen zuhause und wollen punkten.“ Ein Motto, das auch für die SCLK-Truppe gilt. Sektionsleiter Roland Szander: „Ein Punkt wäre super!“ Was seiner Truppe Mut macht: Im Vergleich zum letzten Match kommen einige Fehlende retour.