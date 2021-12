Blackbirds Jennersdorf: Kader wächst vor Derbys

Am kommenden Samstag (18 Uhr) wird nach einer spielfreien Woche wieder im Aktivpark gespielt. Wobei sich der Spieltermin womöglich sogar noch ändern könnte, wie Headcoach Daniel Müllner verriet: „Aktuell wissen wir noch nicht, ob am Sonntag nicht vielleicht sogar Fans möglich sein könnten. Falls das geht, dann überlegen wir schon auf Sonntag zu verschieben.“

Realistisch sei aktuell aber dennoch der Samstagstermin ohne Fans. Wer auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird ist Florian Pöcksteiner, der nach überstandener Muskelverletzung sein Comeback feiert: „Pöcki wird spielen“, stellte Müllner bereits klar.

Fürstenfeld dieses mal in Favoritenposition

Fraglich ist dafür noch Legionär Gary Ware aufgrund von Nierensteinen. Er wartet noch auf das ärztliche ‚Okay‘ für seinen Einsatz. Der Headcoach ist jedoch optimistisch: „Ich gehe davon aus, dass Gary spielt.“

Die Blackbirds gehen in einer ungewohnten Rolle in das Derby gegen Fürstenfeld. „Die Fürstenfelder sind aktuell die Gejagten, normalerweise sind wir das. Die Steirer haben einen sehr guten Kader und wollen wieder aufsteigen. Es wird richtig schwierig gegen so ein starkes Fürstenfeld ohne Fans“, fasste Müllner zusammen.

Zu Beginn der Saison setzten sich die Güssinger noch im Cup gegen den Lokalrivalen durch, für Müllner sei der Erfolg jedoch schon zu lange her: „Zwischen dem Cupmatch und dem anstehenden Duell ist schon einiges an Zeit vergangen. Mittlerweile sind die Panthers viel besser eingespielt.“

Aktuell sind die Fürstenfelder noch ungeschlagen in der Level East-Conference und stehen mit sieben Siegen an der Spitze der Tabelle.