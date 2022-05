Blackbirds unterliegen in Fürstenfeld

Werbung

Nach dem Sieg in Spiel eins zeigen sich die Blackbirds am Samstagabend in Fürstenfeld offensiv zu harmlos - und unterliegen mit nur 45 gescorten Punkten den Panthers auswärts. Damit steht es in der best-of-three-Serie 1:1 und kommt, wie übrigens im Vorjahr, kommenden Samstag zum großen Entscheidungsspiel der beiden Mannschaften in Güssing. Wer das gewinnt, ist 2. Liga-Meister!

