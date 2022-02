Hoffnung auf Besserung beim USV Dobersdorf

Hinter dem USV Dobersdorf liegt eine bewegende winterliche Übertrittszeit. Beim Cupgruppe B-Teilnehmer, der die Herbstmeisterschaft auf dem letzten Tabellenplatz beendete, blieb über die Transferperiode kein Stein auf dem anderen. Gleich sechs Neue schlugen über den Winter ihre Zelte beim USV auf.

„Wir wollten über die Winterpause unbedingt etwas verändern“, erklärte Sektionsleiter Reinhard Handler. Mit Mato Radat präsentierte der Klub aus dem Jennersdorfer Bezirk zudem einen neuen Spielertrainer. Zu Radat gesellten sich noch Denis Maras (NK Hrvatski Leskovac), Harriss Buhac (UFC Gaal), Bruno Mesnjak (Granicar Legrad) und Johannes Ziegler (Groß Steinbach). Im Gegenzug trennte man sich von den beiden Ungarn Tamas Botos und Csaba Ferko.

„Die Legionäre sollen wichtige Stützen in unserer Mannschaft sein“, so Handler. Den verkorksten Herbst, wo man aus 14 Spielen nur einen Sieg und magerere sechs Punkte holte, will man schnell vergessen werden lassen. Im Frühjahr soll es in der Cupgruppe B mit neuem Trainer und neuem Spielerpersonal in der Tabelle wieder weiter nach oben gehen.

„Wir haben den Herbst abgehakt und gehen zuversichtlich in die anstehende Meisterschaft. Wir hoffen im Frühjahr auf einen großen Schritt nach vorne. Ein Platz im oberen Tabellenmittelfeld ist unser Ziel“, sagte Handler abschließend.