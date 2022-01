Neuer Trainer für USV Dobersdorf

Beim USV Dobersdorf nehmen die Pläne für die Frühjahrssaison Fahrt auf. Dafür klärte man zuletzt die wichtigste Personalie, nämlich jene des Trainers. Ab sofort schwingt ein neuer Mann beim USV das Zepter: Der erst 28-jährige Mato Radat wird als spielender Übungsleiter agieren und die Nachfolge von Stefan Fuchs antreten.

Fuchs, der erst im Verlauf der Herbstmeisterschaft den Trainerposten vom aktuellen SpG Wallendorf-Mogersdorf Coach Philipp Kohl übernahm, stellte das Amt aus zeitlichen Gründen zur Verfügung. Doch die USV-Verantwortlichen hatten schnell Ersatz parat, wobei dieser ein bis dato (noch) vollkommen unbeschriebenes Blatt im Südburgenland ist.

Erste Trainerstation. Der 28-jährige Steirer Mato Radat übernimmt in Dobersdorf. Foto: BVZ

Mato Radat, zuletzt in der Steiermark beim TUS Bad Waltersdorf unter Vertrag, tritt im zarten Alter von 28 Jahren seine erste Station als Spielertrainer an. „Er ist sehr ehrgeizig. Man spürt in den Gesprächen richtig, dass er etwas erreichen will“, sagte Sektionsleiter Reinhard Handler.

Als Spieler war Radat, der auch Sportwissenschaft studierte und als Lehrer arbeitet, unter anderem bei Regionalligist SC Kalsdorf aktiv. Beim USV Dobersdorf freute man sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Coach: „Er bringt sehr viel Expertise mit, auch weil er immer höherklassig gespielt hat. Er will als Trainer etwas erreichen und auch wir als Verein haben gemeinsame Ziele mit ihm.“

Am gestrigen Mittwoch bat der neue „Chef“ die Dobersdorfer Kicker zur ersten Trainingseinheit. Nach der Verpflichtung des neuen Steuermannes sollen nun auch weitere Transfers auf dem Spielersektor folgen. „Es wird einige Veränderungen im Kader geben“, verriet Sektionsleiter Handler der BVZ.