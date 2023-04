Gerersdorf-Sulz stoppte den Rohrbrunner Lauf!

Werbung

GERERSDORF-SULZ - ROHRBRUNN 6:2. Der SV Rohrbrunn kann doch noch verlieren! Auswärts beim Schlusslicht UFC Gerersdorf-Sulz setzte es im sechsten Pflichtspiel des Jahres 2023 die erste Niederlage: Die stark ersatzgeschwächte SVR-Elf kassierte in der Steinbrucharena eine 2:6-Pleite. Die Heimischen erwischten dabei einen Traumstart, denn Simon Joszt stellte schon in Minute sechs auf 1:0 für den UFC. Die Gäste ließen sich vom frühen Rückstand aber nicht beirren und kamen durch Liga-Top-Torjäger Antoni Prizmic zum Ausgleich (19.). Wenige Minuten vor der Pause drehte Ivan Smok per Traum-Freistoß die Partie gar. Nach Seitenwechsel folgte dann ein starker Auftritt der Gastgeber. Mate Temlen erzielte prompt nach Wiederanpfiff das 2:2, ehe Stürmer Laszlo Toth binnen 19 Minuten einen Hattrick nachlegte und so zum UFC-Matchwinner avancierte. Der eingewechselte Marcel Nikitscher traf in der Nachspielzeit noch zum Endstand. „Wir haben zweite Halbzeit unsere Chancen eiskalt verwertet und verdient gewonnen“, sagte Gerersdorf-Sulz‘ Sportlicher Leiter Valentin Tschech. Rohrbrunns Obmann-Stellvertreter Dietmar Gmoser zum Spiel: „Wir mussten aufgrund der Terminverschiebung einige Spieler vorgeben. Die Niederlage ist dann sicher zu hoch ausgefallen.“

STATISTIK:

UFC GERERSDORF-SULZ - SV ROHRBRUNN 6:2 (1:2).-

Torfolge: 1:0 (6.) Simon Jozst, 1:1 (19.) Prizmic, 1:2 (41.) Smok, 2:2 (52.) Temlen, 3:2 (71.) Toth, 4:2 (86.) Toth, 5:2 (90.) Toth, 6:2 (93.) Nikitscher.

Reserve: abgesagt.

SR: Prenner (GS: gut/R: sehr gut).- Steinbrucharena, 70.

Gerersdorf-Sulz: Balogh; Samuel Joszt, Simon Jandrisevits, Zimmerl, Karoczkai; Temlen, Florian Jandrisevits, Tobias Jandrisevits (70. Nikitscher), Soos; Simon Joszt (80. Daniel Jandrisevits), Toth.

Rohrbrunn: Walter Strini; Wagner, Kernbichler, Melnjak, Hagenauer; Jakob Strini, Brunner, Smok, Lichtenegger (56. Schuch); Prizmic, Maurer.

MINIHOF-LIEBAU - WALLENDORF-MOGERSDORF 4:3. Der FC Minihof-Liebau ist neuer Dritter in der 2. Klasse Süd C! Beim am Ende dann noch knappen 4:3-Heimerfolg über die SpG Wallendorf-Mogersdorf lieferte die Elf von Trainer Orhan Fazli vor allem in den ersten 70 Minuten eine starke Vorstellung ab. Da spielten sich die Heimischen nämlich einen 4:0-Vorsprung heraus. Top-Scorer Alen Spilak traf in Halbzeit eins, Heiko Kusch, Blaz Koznicov und Björn Rohrbacher sorgten nach der Pause für die Treffer. Die SpG gab sich trotz 0:4 aber nicht geschlagen und erzielte binnen zehn Minuten drei Treffer und kam so noch einmal heran. Nach dem Platzverweis für Martin Hirtenfelder mussten die Gäste in den Schlussminuten in Unterzahl agieren und hatten noch die Riesenchance auf den Ausgleich. „Wir haben bis zur 70. Minute eine Top-Partie abgeliefert, danach haben wir aber nicht mehr auf den Endzweck gespielt und es schlich sich der Schlendrian ein. Am Ende haben wir dann auch noch Glück gehabt. Gott sei Dank ist es gut gegangen“, atmete Minihof-Liebaus Obmann Hubert Hödl durch. Wallendorf-Mogersdorfs Sportlicher Leiter Alexander Hafner: „Vier Gegentore sind einfach zu viel, da müssen wir uns an der eigenen Nase nehmen. Positiv ist aber, dass wir nie aufgesteckt haben. Am Ende war es dann auch noch sehr bitter.“

STATISTIK:

FC MINIHOF-LIEBAU - SPG WALLENDORF-MOGERSDORF 4:3 (1:0).-

Torfolge: 1:0 (34.) Alen Spilak, 2:0 (50.) Kusch, 3:0 (64.) Kusch, 4:0 (66.) Rohrbacher, 4:1 (76.) Pavel, 4:2 (82., Eigentor) Pintarics, 4:3 (86.) Dominic Freudenthaler.

Gelb-Rote Karte: Hirtenfelder (88., Unsportlichkeit).

Reserve: abgesagt.

SR: Paukowitsch (ML: gut/WM: kein Kommentar).- Minihof-Liebau, 100.

Minihof-Liebau: Menzel; Kienreich (57. Rohrbacher), Pintarics, Lipp, Trippold; Tusak (70. Knausz); Nikolaus Pilz, Zan Spilak, Koznicov, Alen Spilak; Kusch (82.Muradi).

Wallendorf-Mogersdorf: Topic; Monschein, Lex, Lehko, Grill (59. Varga); Dominic Freudenthaler, Pavel, Hirtenfelder, Philipp Freudenthaler; Bartakovics, Lotric.

SV OLLERSDORF - SV ELTENDORF abgesagt.-