SV Eltendorf: Ein Ehemaliger ist wieder zurück!

Den Start in die Frühjahrssaison hatte man sich beim SV Eltendorf ganz anders vorgestellt. Nach zwei gespielten Runden wurden aus vier Punkten Rückstand, derer mittlerweile acht Zähler auf Leader Burgauberg. Der Meistertitel scheint nach der 1:7-Klatsche beim UFC Gerersdorf-Sulz und dem Heim-0:1 gegen Rohrbrunn in sehr weite Ferne gerückt zu sein.

„Mussten reagieren“

Nach der Pleite gegen das aktuelle Liga-Schlusslicht trennte man sich von Cheftrainer Imre Jeger, wie der Sportliche Leiter Rainer Pummer am Montag gegenüber der BVZ bestätigte: „Die Ergebnisse sind ausgeblieben. Wir mussten einfach reagieren.“ Mit Gerhard Pummer holte man indes einen alten Bekannten auf die Trainerbank zurück. Pummer leitete bis Ende 2021 bereits die Geschicke beim ehemaligen Burgenlandligisten und soll nun vorerst bis Sommer den Traditionsverein wieder zurück in die Spur bringen. „Die Köpfe der Spieler hängen derzeit tief nach unten. Die Mannschaft muss sich wieder finden und es gilt positive Energie reinzubringen. Das ist eine große Aufgabe für den neuen Trainer“, so der Sportliche Leiter Pummer. Die erste Aufgabe hat es für den alten, neuen „Chef“ gleich in sich: Es geht zum Derby zur SpG Wallendorf-Mogersdorf.