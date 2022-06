USV Dobersdorf ruht für ein Jahr

Werbung

Die Reihe südlicher Vereine, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein- oder ruhig stellten, ist um einen Namen reicher. Nach Hackerberg, Miedlingsdorf, Neustift, Rauchwart, Großmürbisch, Badersdorf, Unterwart, Stinatz, Bocksdorf, Güttenbach oder Strem, lässt nun auch der USV Dobersdorf seinen Spielbetrieb ruhen.

Der 2. Klasse Süd-Verein wird in der kommenden Saison 2022/23 nicht an der Meisterschaft teilnehmen. Grund hierfür: Spielermangel! Sektionsleiter Reinhard Handler erklärte den Schritt, der am Sonntag bei der Generalversammlung gemacht wurde: „Wir hatten in den beiden Mannschaften zuletzt nur noch drei wirkliche Dobersdorfer. Zudem hätten uns jetzt noch weitere österreichische Spieler den Rücken gekehrt und wir hätten wieder Geld investieren müssen. Dann haben wir uns die Frage der Sinnhaftigkeit gestellt. In einer Abstimmung wurde dann entschieden, dass wir den Spielbetrieb aussetzen. Nach 52 Jahren Vereinsbestehen ein sehr harter Schritt.“

Der Spielbetrieb soll vorerst nur für ein Jahr ruhend gelegt werden – der Verein bleibt bestehen. Anfang des kommenden Jahres soll dann über die weitere Zukunft des Klubs entschieden werden. „Wir werden im Winter eine Generalversammlung abhalten. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht“, sagte Handler, der wie seine Kollegen im Vorstandsteam bleiben wird: „Der Vorstand bleibt gleich.“

Der Abschied des USV Dobersdorf aus der 2. Klasse war jedenfalls ein versöhnlicher. Die Kampfmannschaft bezwang Cupteilnehmer Kirchfidisch mit 3:2. Die Reservemannschaft sicherte sich sogar den Meistertitel. So ist nicht nur eine gewisse Funktionärs-Basis da, um dann vielleicht 2023/24 einen Neustart zu wagen. Gut möglich, dass auch eine Spielgemeinschaft auf den Plan rücken könnte, sofern das gewünscht sein sollte.