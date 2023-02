Cheftrainer Posch führt den SV Mühlgraben kraftvoll nach oben

An die Arbeit, Männer! Für den SV Mühlgraben ist Hannes Posch ein echter Glücksgriff. Dabei legt der gebürtige Steirer in der Vorbereitung sehr viel Wert auf harte körperliche Arbeit, die sich dann in den Meisterschaftsspielen positiv auswirken soll. Bis dato klappte das unter Posch einwandfrei. Platz drei im Herbst belegt das eindrucksvoll.

Foto: BVZ