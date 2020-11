Es sollte nur der neunte Platz werden: Der UFC aus Jennersdorf lief nach einer durchschnittlichen Hinrunde, die mittlerweile Corona-bedingt unterbrochen wurde, im Mittelfeld der 2. Liga Süd ein. Für ganz oben fehlte es an Konstanz – um ganz unten dabei zu sein, bleibt der Kader zu stark. Zufrieden zeigte sich Trainer Martin Sitzwohl mit der bisherigen Ausbeute nicht. Er sagte gegenüber der BVZ: „Es war auf alle Fälle mehr drin“, so der Coach, der ergänzte:

„Wir hielten in gewissen Spielen sehr gut mit, aber offensiv fehlt es derzeit an Spielern, die dem Geschehen ihrem Stempel aufdrücken.“

Im Vorjahr gab es diesen Unterschiedskicker in Form vom mittlerweile in Neuhaus angreifenden Andraz Sorko noch. Dabei war dieser nicht immer zwingend aktiv, dafür ungemein effektiv. „Möglich, dass wir mit ihm ausgeglichene Partien für uns entschieden hätten, aber wir haben uns für diesen Weg festgelegt, auch wenn dieser vorerst vielleicht nicht ganz so rosig ist.“

Positiv: viele junge Kräfte sammelten erste Kampfmannschafts-Minuten, wobei vor allem der 15-jährige Philipp Mrazek herausstach. Auf diesen, und auf einige andere, soll beim UFC gebaut werden. Sitzwohl: „Es ist sehr wichtig, dass Spieler wie etwa Philipp viele Einsätze erhalten.“