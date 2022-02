UFC Jennersdorf eingespielt und mit Qualität

Vollbild

Wieder zurück. Aufgrund seiner beruflichen Laufbahn musste Elias Gumhold (r.) seine Packler in den letzten Jahren oft im Schranken lassen. Nun will er es wieder wissen und wusste Martin Sitzwohl schon zu überzeugen: „Er gibt uns Stabilität.“ Auf ein besseres 2022. Schon früh in der Hinrunde musste Florian Herzenjak mit einer schweren Verletzung den restlichen Herbst pausieren. Geschichte, denn der Außenbahnspieler ist wieder voll mit dabei und erzielte gegen Neutal beim 2:0-Heimsieg auch die Führung.

