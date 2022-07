UFC Jennersdorf: Mit klarem Ziel in den Auftakt

Werbung

Der Pflichtspiel-Auftakt glückte schon einmal: Trotz einiger prägender, offensiver Ausfälle – Julian Resch oder Stefan Deutsch waren noch nicht mit von der Partie – schaffte der UFC Jennersdorf beim späten 2:1-Heimsieg über den SV Großpetersdorf den Aufstieg in die 2. BFV-Cup-Runde. Dort wartet mit der Gemeinde Tobaj nun ein extrem schwieriges Los, aber wer zur neuen Spielzeit so hohe Ziele anstrebt, wie es der Traditionsverein tut, kann klarerweise auch beim 1. Klasse-Verein bestehen.

„Unser Saisonziel ist sicherlich, um den Meistertitel mitzuspielen“

„Unser Saisonziel ist sicherlich, um den Meistertitel mitzuspielen“, erklärte der Sportliche Leiter Martin Sitzwohl zu Wochenbeginn der BVZ und schoss nach: „Ansonsten hätten wir keinen neuen Legionär holen müssen.“ Dieser heißt Patrik Raduha, kickte in seiner slowenischen Heimat in den höchsten Ligen des Landes und kam auch auf Empfehlung von UFC-Coach und Landsmann Saso Kupcic. Gegen Großpetersdorf war der Defensiv-Mann wegen fehlender Freigabe noch nicht am Start, was sich bis zum Spitzenspiel am morgigen Freitag in Stegersbach ändern soll. Ob es gelingt, blieb zu Wochenbeginn unklar. „

Wir hoffen es“, so Sitzwohl, der gemeinsam mit der Vereinsführung neben eben Raduha auch noch die beiden Unterlammer Dominik Müller und Goalie Robin Tschandl verpflichtete. Insgesamt wurde der Stammkader etwas verkleinert, die generelle „Qualität“ laut Sitzwohl aber erhöht. Sowohl defensiv als auch offensiv scheint man gut aufgestellt, denn Großpetersdorf muss man erst einmal schlagen. Spielerisch sah das über weite Phasen schon gut aus, defensive Abstimmungsprobleme waren aber auch sichtbar.

„Sie waren in ihren Umschaltmomenten sehr, sehr gut und stellten uns so vor einige Aufgaben.“ Der optimale Test vor dem Start also? Sitzwohl: „Es war die erwartet schwere Aufgabe, aber wir waren spielerisch dominant und diese Entwicklung passt.“ Vor allem dann, wenn die offensiven Waffen wie Resch und Deutsch noch hinzukommen. Dann scheint der UFC-Tross schon richtig gut aufgestellt.